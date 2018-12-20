Дамаск, 20 декабря. Специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) побывал на выпускном вечером студентов университета Аль-Фурат в Аль-Хасаке, которые смогли продолжить обучение после освобождения провинции от террористических группировок запрещенного в России «Исламского государства»1.

Помимо выпускников и их семей на мероприятии присутствовали официальные лица, деканы факультетов, ректор, а также народные представители. Родные выпускников заявили, что для них стало настоящей честью присутствовать на подобной церемонии. Ведь еще несколько лет назад никто не мог даже предположить, что их дети смогут снова учиться.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Многие выступили на мероприятии с торжественными речами. Преподаватели высоко оценили приложенные студентами усилия, подчеркнув, что этот выпускной должен стать для них стимулом для дальнейшего развития и обучения.

Вчера эти студенты сидели за партами и записывали лекции, а уже завтра они будут строить новое будущее Сирийской Арабской Республики. Эти выпускники должны помочь родной стране выйти из затяжного кризиса и вернуться к нормальной жизни.

Ранее корреспондент Федерального агентства новостей побывал на одном из экзаменов школьников во вновь открывшемся учебном заведении в провинции Эль-Кунейтра. Десятки школ, расположенных в окрестностях сирийской провинции, в конце декабря подводить итоги прошедшего семестра.

Более 88 тысяч учеников получили возможность вновь обучаться в школах после того, как сирийская правительственная армия освободила от террористических группировок этот регион.

Когда-то эта школа была разрушена, но теперь в ней идут уроки и даже сдаются экзамены. Все это произошло благодаря усилиям сирийских властей, которые постарались как можно быстрее восстановить разрушенные боевиками социальные и муниципальные объекты.

1 Организация запрещена на территории РФ.