Путин заявил о мощном шаге России в обеспечении своей безопасности

Москва, 18 декабря. Россия сделала мощный шаг в обеспечении своей безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер отметил, что в целом необходимо быть дисциплинированными.

«У нас для этого все есть. И нам хватит ресурсов, которые мы направляем на цели обеспечения обороны и безопасности», — сказала глава государства во время выступления на заседании коллегии оборонного ведомства РФ.

Глава государства поблагодарил министерство обороны и всех военнослужащих за проделанную работу в 2018 году.