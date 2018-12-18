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Путин заявил о мощном шаге России в обеспечении своей безопасности

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Путин заявил о мощном шаге России в обеспечении своей безопасности

Москва, 18 декабря. Россия сделала мощный шаг в обеспечении своей безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер отметил, что в целом необходимо быть дисциплинированными.

«У нас для этого все есть. И нам хватит ресурсов, которые мы направляем на цели обеспечения обороны и безопасности», — сказала глава государства во время выступления на заседании коллегии оборонного ведомства РФ.  

Глава государства поблагодарил министерство обороны и всех военнослужащих за проделанную работу в 2018 году.

Автор: Данила Копп
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