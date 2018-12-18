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Верховный суд Крыма рассмотрит пять апелляций на арест украинских моряков 20 декабря

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Верховный суд Крыма рассмотрит пять апелляций на арест украинских моряков 20 декабря

Симферополь, 18 декабря. Верховный суд Крыма рассмотрит пять апелляций на арест задержанных в Керченском проливе украинских военных моряков 20 декабря, сообщили в пресс-службе суда.

Ранее стало известно, что 19 декабря Верховный суд Крыма рассмотрит апелляции на арест Владимира Варимеза, Виктора Беспальченко, Сергея Цыбизова и Юрия Будзыло. Как оказалось, оставшиеся жалобы — всего Киевский районный суд Симферополя зарегистрировал в декабре апелляции от 10 украинских военных моряков — будут рассмотрены на следующий день.

«Поступили еще пять жалоб, — приводит слова источника ТАСС. — Они будут рассмотрены 20 декабря».

Верховный суд Крыма рассмотрит пять апелляций на арест украинских моряков 20 декабря

25 ноября три корабля ВМСУ совершили провокацию в Керченском проливе, нарушив границу РФ. Украинские военные суда проигнорировали все требования российской стороны прекратить опасное маневрирование, в результате чего были задержаны, а их экипажи арестованы. Против них было возбуждено уголовное дело по факту нарушения госграницы Российской Федерации.

Ранее уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова пообещала вернуть задержанных в Керченском проливе украинских моряков.

Автор: Катерина Иванова
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