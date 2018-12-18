Посольство РФ в Лондоне заявило о взломе своего сайта

Лондон, 18 декабря. Сайт российского посольства в Лондоне был взломан после публикаций о причастности Великобритании к внутренним делам Украины. Об этом сообщили во вторник источники в дипломатическом представительстве.

В посольстве принесли извинения пользователям в связи с «жестким взломом» сайта во второй половине дня 17 декабря.

«Посольство России в Лондоне приносит свои извинения многочисленным пользователям своего сайта www.rusemb.org.uk, который был жестко взломан 17 декабря во второй половине дня в 14.48 (17.48 по Москве)», — приводит сообщение дипломатов ТАСС.

Как уточняется, атака на сайт посольства произошла после публикаций о причастности Лондона к украинским делам, а также размещения на ресурсе критического комментария по поводу редакции BBC News, которая поручила своему корреспонденту найти некий «российский след» в протестах «желтых жилетов» во Франции.

Ранее французские СМИ признали, что Россия не имеет отношения к накрывшим стран протестам. Митинги «желтых жилетов» начались во Франции 17 ноября. Изначально они были направлены против повышения цен на бензин, однако затем французы стали выходить на улицы, чтобы выразить недовольство проводимыми властями реформами. Протестующие требовали отставки президента страны Эммануэля Макрона.