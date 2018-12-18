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Путин рассказал о важности укрепления морального и боевого духа войск РФ

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Путин рассказал о важности укрепления морального и боевого духа войск РФ

Москва, 18 декабря. Президент России Владимир Путин заявил, что укрепление морального и боевого духа войск остается одним из главных направлений военного строительства. Об этом глава государства заявил в ходе итоговой коллегии Минобороны РФ.

«Традиционно важное направление военного строительства - вопрос укрепления морального и боевого духа войск​​​. А это, прежде всего, развитие системы социальных гарантий военнослужащих и членов их семей», — сказал президент.

Глава государства также добавил, что в 2018 году почти 100 тысяч военнослужащих были обеспечены жильем. При этом за последние шесть лет более 560 тысяч военнослужащих получили жилье. Президент подчеркнул, что активная работа в этом направлении будет продолжена и в 2019 году.

Автор: Артем Никулин
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