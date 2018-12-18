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Путин подчеркнул важность эффективного расходования военного бюджета

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Путин подчеркнул важность эффективного расходования военного бюджета

Москва, 18 декабря. Президент РФ Владимир Путин на совещании Минобороны РФ заявил о принципиальной важности эффективного освоения военного бюджета.

«Очень важно, это принципиальный вопрос, правильно определять приоритеты, куда тратить деньги, — сказал российский лидер на заседании коллегии Минобороны РФ. — Не разбрасываться ими, а принимать правильные решения и направлять ресурсы туда, где они дадут максимальный эффект».

Путин подчеркнул, что до сих пор удавалось это сделать. Он выразил надежду, что руководство Минобороны РФ и Генштаб ВС РФ в будущем будут не менее ответственно подходить к решению важных задач в военной сфере.

Автор: Катерина Михайлиди
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