Госдума приняла закон о защите выборов в России от нежелательных НКО



Москва, 18 декабря. Госдума утвердила в окончательном чтении поправки в закон, ставший ответом на американский «акт Магнитского». Теперь действующие в России некоммерческие организации, которые вмешиваются в выборы, будут признаны нежелательными.

По словам председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина, этот закон предлагает «четкий механизм, который защитит выборы от влияния из за рубежа».

Согласно тексту документа, нежелательными будут являться те зарубежные НКО, которые способствуют, либо препятствуют выдвижению кандидатов, списков кандидатов, процессу избрания зарегистрированных кандидатов, а также выдвижению инициативы проведения», либо способствут достижению «определенного результата на выборах или референдуме».