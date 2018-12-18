Путин призвал отработать обеспечение безопасности в Центральной Азии на учениях

Москва, 18 декабря. Президент России Владимир Путин призвал отработать вопросы взаимодействия, связанные с решением задач стран ОДКБ по обеспечению безопасности в Центральной Азии. Глава государства заявил, что это необходимо сделать в ходе учений в следующем году.

Российский лидер отметил развитие сотрудничества между Россией и союзниками в военной сфере.