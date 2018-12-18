Путин призвал отработать обеспечение безопасности в Центральной Азии на учениях
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Москва, 18 декабря. Президент России Владимир Путин призвал отработать вопросы взаимодействия, связанные с решением задач стран ОДКБ по обеспечению безопасности в Центральной Азии. Глава государства заявил, что это необходимо сделать в ходе учений в следующем году.
Российский лидер отметил развитие сотрудничества между Россией и союзниками в военной сфере.
«В ходе учений в 2019 следует детально отработать с партнерами все вопросы взаимодействия с решением общих задач по обеспечению безопасности в Центральной Азии», — сказал Путин на заседании коллегии министерства обороны России, которое прошло во вторник.