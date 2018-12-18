Путин рассказал, как СССР разоружил себя подписанием ДРСМД

Москва, 18 декабря. Подписание договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) фактически стало для СССР односторонним разоружением, заявил президент РФ Владимир Путин на коллегии Минобороны РФ. Российский лидер отметил что не понимает, зачем руководство Советского Союза пошло на такой шаг.

«Напомню, что он (договор) был подписан в 1987 году. Я уже по-моему говорил, может быть, даже в этой аудитории, подписанный договор, что означал? Он означал, что ликвидируются ракеты средней и меньшей дальности, а это ракеты от 500 километров до 5000 километров. Ликвидировались ракеты наземного базирования, а у Советского Союза не было других, у США — были и морского, и воздушного базирования, а у нас не было», — напомнил Путин.

По его словам, после одностороннего разоружения партнеры РФ продолжали развивать системы воздушного и морского базирования.