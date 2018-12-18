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«Они старенькие уже»: Путин оценил эффективность американских ракет Tomahawk в Сирии и Ираке

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«Они старенькие уже»: Путин оценил эффективность американских ракет Tomahawk в Сирии и Ираке

Москва, 18 декабря. Эффективность применения США крылатых ракет Tomahawk в Сирии и Ираке составляет 30%, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании расширенной коллегии Минобороны РФ в Москве.

«Что касается морского базирования, это известные Tomahawk, они старенькие уже — это правда», — отметил российский лидер.

Путин добавил, что эти американские ракеты, безусловно, нуждаются в совершенствовании,

«Воздушная составляющая, ну, чуть получше», — заметил президент.

 

Автор: Игорь Федоров
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