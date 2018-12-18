Киев, 18 декабря. «Новая церковь» на Украине будет самостоятельной и не будет подчиняться Константинополю после получения томоса об автокефалии. Об этом заявил ее митрополит Епифаний в интервью украинским журналистам.

По его словам, новая структура будет полноценной автокефальной церковью, не подчиняясь Константинополю.

«После вручения томоса мы будем самоуправляемой церковью. Нельзя даже вести и речи о том, что мы будем зависеть от Константинополя», — заявил Епифаний в беседе с журналистами украинского канала ICTV.

Он подчеркнул, что «православная церковь Украины» будет поддерживать уважительные отношения с Константинополем.

Напомним, в субботу 15 декабря в Киеве прошел «объединительный собор». На нем встретились представители неканонических украинских церквей. Во время собора главой раскольнической церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний.

Отметим, что инициатором создания «новой церкви» на Украине был президент страны Петр Порошенко. Каноническая УПЦ отказалась от участия в мероприятии. Представители церкви назвали мероприятие незаконным.