Госдума окончательно примет закон о декриминализации 282-й статьи УК 19 декабря

Москва, 18 декабря. Закон о частичной декриминализации статьи 282 УК РФ об экстремизме будет принят Госдумой РФ на последнем заседания осенней сессии, которое состоится 19 декабря. Об этом заявил председатель парламента Вячеслав Володин.

Во вторник Госдума во втором чтении рассмотрела законопроект, который предусматривает смягчение наказания по статье 282 УК РФ. По словам главы парламента, данный законопроект поддержали все политические фракции.

«Инициатива президента РФ Владимира Путина о частичной декриминализации 282-й статьи УК – это решение, которое, с одной стороны, позволит исключить случаи чрезмерно сурового наказания за разовую неосторожную публикацию или репост в Интернете, с другой – сохранит ответственность за проявления экстремизма в Сети», — пояснил Володин.

Ранее президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы закон о частичной декриминализации 282-й статьи УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Закон вносит изменения в 282-ю статью, согласно которым уголовно наказуемыми будут признаваться действия, совершенные лицом после его повторного привлечения к административной ответственности за аналогичное правонарушение в течение одного года.