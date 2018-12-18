«Кузьму Минина» буксируют от британского берега

Лондон, 18 декабря. Британские специалисты буксируют сухогруз «Кузьма Минин», который сел на мель возле берегов Соединенного Королевства.

«Англичане буксируют сейчас «Кузьму Минина» от берега, чтобы мог самостоятельно стоять. Штормовые условия еще наблюдаются, но погода пошла на улучшение», — сообщил источник Федерального агентства новостей.

Во вторник российский корабль застрял в нескольких метрах от берега в британской бухте Фалмут. Первый замгендиректора «Мурманского морского пароходства» Ильдар Неверов заявил, что причиной посадки на мель стали небезопасные условия плавания в районе порта.