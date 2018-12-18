Минобороны заявило об успешном пуске ракет с Ту-160

Москва, 18 декабря. Россия в ноябре выполнила групповой пуск ракет Х-101 со стратегического ракетоносца Ту-160. Об этом рассказал министр обороны Сергей Шойгу в ходе итоговой коллегии Минобороны РФ​​​.

По его словам, в ноябре был произведен пуск со стратегического ракетоносца Ту-160. Он был произведен после успешно проведенной модернизации. Военные выпустили 12 командных ракет воздушного базирования Х-101 по полигону Пембой, расположенному за Полярным кругом.

Как уточнил министр, носителями ракет Х-101 и Х-102 выступают Ту-22М3, Ту-95 и Ту-160. Ранее СМИ писали, что ракеты могут нести ядерную боевую часть.

Ранее Минобороны РФ успешно испытало в Казахстане новую противоракету. Заместитель командующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны ВКС России генерал-майор Андрей Приходько сообщил, что на полигоне Сары-Шаган в Казахстане была успешно испытана новая модернизированная ракета российской системы противоракетной обороны.