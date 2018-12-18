Эрнандес останется в ЦСКА на прежних условиях

Москва, 18 декабря. По информации Федерального агентства новостей, нападающий ЦСКА Абель Эрнандес достиг договоренности с клубом о продлении сотрудничества. По словам источника, условия останутся прежними — большая часть доходов уругвайского форварда будет зависеть от его выступлений за московский клуб.

Кроме того, ЦСКА оставит за собой право расторгнуть договор в том случае, если футболист будет продолжительное время находиться вне состава. Отмечается, что клуб также договорился с представителем игрока об автоматической пролонгации контракта на тот случай, если в весенней части сезона уругваец будет футболистом основного состава.

Эрнандес перешел в ЦСКА летом этого года из английского «Халла» на правах свободного агента. Контракт был рассчитан на полгода, а клуб оставил за собой право расторгнуть договор в случае, если футболист получит тяжелую травму, поскольку в карьере футболиста было большое количество повреждений.

В итоге на счету футболиста 9 матчей во всех турнирах, 2 гола и 1 голевая передача. По оценкам transfermarkt.de, стоимость 28-летнего игрока составляет 7 млн евро.