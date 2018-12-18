Армия России начнет получать разведывательно-ударные беспилотники с 2019 года
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Москва, 18 декабря. Вооруженные силы России начнут получать разведывательно-ударные беспилотники со следующего года, заявил глава министерства обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства, которая проходит с участием президента РФ Владимиром Путиным.
Глава оборонного ведомства сообщил о завершении создания беспилотных разведывательных ударных комплексов средней дальности.
«Со следующего года они должны начать поступать в войска», — сказал Шойгу.
По его словам, каждый год российские войска будут получать более 300 летательных аппаратов малой дальности и ближнего действия.