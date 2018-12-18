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Сирия: Шойгу назвал число вернувшихся в свои дома беженцев

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Сирия: Шойгу назвал число вернувшихся в свои дома беженцев

Москва, 18 декабря. Свыше 1,5 млн беженцев и перемещенных лиц уже вернулись в места постоянного проживания в Сирийской Арабской Республике с 2015 года. Об этом заявил на расширенной коллегии Минобороны глава военного ведомства РФ Сергей Шойгу.

«В общей сложности с 2015 года в места прежнего проживания вернулось более 1,5 млн беженцев и внутренне перемещенных лиц», — уточнил Шойгу.

При этом военный министр отметил, что с 18 июля 2018 года на территорию САР из других стран вернулось 68 тысяч 230 человек.

Автор: Андрей Крылов
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