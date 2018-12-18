Москва, 18 декабря. Президент России Владимир Путин отметил рост боевых возможностей российской армии в 2018 году. Об этом глава государства заявил в ходе итоговой коллегии Минобороны РФ.

Президент отметил, что в 2018 году Вооруженные силы России значительно увеличили уровень оперативной и боевой подготовки.

«Шесть масштабных проверок в этом году это подтвердили, в том числе способность оперативно перебрасывать силы и средства на большие расстояния до семи тысяч километров», — сказал Путин.

Глава государства также добавил, что в ходе масштабных маневров «Восток-2018» войска РФ продемонстрировали высокий уровень своей подготовки.