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«Этих людей миллионы»: в Союзе политэмигрантов Украины подсчитали претендентов на гражданство РФ

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В Союзе политэмигрантов Украины назвали ежегодное число претендентов на гражданство РФ

Москва, 18 декабря. В Госдуме принят в третьем, окончательном чтении закон об упрощении процедуры получения российского гражданства. Изменения наделяют президента правом определять категории иностранцев, имеющих право на получение российского гражданства в упрощенном порядке. Кроме того, соотечественники смогут подавать заявления не по месту регистрации, а по месту пребывания.

Председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер в интервью Федеральному агентству новостей назвала число граждан Украины, желающих получить статус россиян. 

«Этих людей миллионы. Где-то полтора-два миллиона человек находятся в подвешенном состоянии, в неопределенном статусе.

При этом в год гражданство получают 250 тысяч человек, из них от 65 тысяч до 85 тысяч граждан Украины — безусловно, это очень маленькая цифра», — описала текущее положение дел Лариса Шеслер. 

Председатель Союза политэмигрантов при этом отметила, что только 6% беженцев с Украины являются пенсионерами, все остальные — люди трудоспособного возраста и их дети. 

В Союзе политэмигрантов Украины назвали ежегодное число претендентов на гражданство РФ

«Сюда приезжают люди, русские по менталитету. Вы видите, какая ситуация на Украине. Мы видим, что медленно, но очень верно уничтожаются средства массовой информации на русском языке, в кинотеатрах уже нет перевода на русский язык.

Русский язык вытесняется из всех сфер деятельности страны, не говоря уже об образовании, которое практически невозможно получить на русском языке», — отметила собеседница ФАН.

Лариса Шеслер также добавила, что сегодня многие европейские страны, в том числе Германия, Польша, Чехия, Латвия, готовы принять у себя переселенцев из Украины, однако большинство последних стремятся обосноваться в России. 

Автор: Анна Клименко
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