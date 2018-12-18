Москва, 18 декабря. В Госдуме принят в третьем, окончательном чтении закон об упрощении процедуры получения российского гражданства. Изменения наделяют президента правом определять категории иностранцев, имеющих право на получение российского гражданства в упрощенном порядке. Кроме того, соотечественники смогут подавать заявления не по месту регистрации, а по месту пребывания.

Председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер в интервью Федеральному агентству новостей назвала число граждан Украины, желающих получить статус россиян.

«Этих людей миллионы. Где-то полтора-два миллиона человек находятся в подвешенном состоянии, в неопределенном статусе. При этом в год гражданство получают 250 тысяч человек, из них от 65 тысяч до 85 тысяч граждан Украины — безусловно, это очень маленькая цифра», — описала текущее положение дел Лариса Шеслер.

Председатель Союза политэмигрантов при этом отметила, что только 6% беженцев с Украины являются пенсионерами, все остальные — люди трудоспособного возраста и их дети.

«Сюда приезжают люди, русские по менталитету. Вы видите, какая ситуация на Украине. Мы видим, что медленно, но очень верно уничтожаются средства массовой информации на русском языке, в кинотеатрах уже нет перевода на русский язык. Русский язык вытесняется из всех сфер деятельности страны, не говоря уже об образовании, которое практически невозможно получить на русском языке», — отметила собеседница ФАН.

Лариса Шеслер также добавила, что сегодня многие европейские страны, в том числе Германия, Польша, Чехия, Латвия, готовы принять у себя переселенцев из Украины, однако большинство последних стремятся обосноваться в России.