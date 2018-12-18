Шойгу: Число вылетов ВКС РФ в Сирии сократилось со 100 в день до 3-4 в неделю

Москва, 18 декабря. Количество вылетов авиации ВКС РФ в Сирии сократилось со 100 в день до 2-4 в неделю, заявил министр обороны России Сергей Шойгу во время итоговой коллегии министерства обороны России.

Шойгу отчитался о работе ВКС РФ в Сирии. Министр обратил внимание, что количество вылетов российской авиации в САР значительно сократилось.

«Полеты авиации сокращены со 100–110 в сутки до 2–4 вылетов в неделю, — объявил глава оборонного ведомства России, — в основном для доразведки обстановки».

Напомним, авиация ВКС РФ помогала сирийским правительственным войскам бороться с террористами с 30 сентября 2015 года. С соответствующей просьбой к Москве обратился Дамаск. В декабре 2017 года президент России Владимир Путин поручил вернуть из Сирии значительную часть российского воинского контингента в связи с достижением поставленной задачи: практически вся территория республики была освобождена от боевиков. В САР остались две российские военные базы — «Тартус» и «Хмеймим».