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Шойгу раскрыл планы США на Арктику и космос

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Шойгу раскрыл планы США на Арктику и космос

Москва, 18 декабря. США стремятся расширить присутствие своих Военно-морских сил в Арктике и добиться военного превосходства в космосе, заявил во вторник глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Выступая на итоговой коллегии ведомства, Шойгу напомнил, что для достижения превосходства в космосе США создали космические войска, а с августа приступили к воссозданию второго оперативного флота ВМС США.

«Его главной задачей станет расширение американского военного присутствия в Арктике», — уточнил он.

В настоящее время ледяной покров в Арктике отступает, что дает возможность для разработки новых месторождений нефти, а также для освоения новых торговых путей. Однако, как отмечают эксперты, в настоящее время Вашингтон не готов полноценно конкурировать в регионе. США пока не располагают достаточным количеством ледоколов.

Автор: Василий Котов
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