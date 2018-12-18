Шойгу: МиГ-31 с ракетой «Кинжал» выполнил почти 90 полетов над Каспийским и Черным морями

Москва, 18 декабря. Истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» выполнил около 90 полетов над Каспийским и Черным морями в рамках опытно-боевого дежурства, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«На опытно-боевом дежурстве находится высокоточный гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс «Кинжал», — сказал Шойгу на заседании коллегии оборонного ведомства, в котором принимает участие президент России Владимир Путин.

По его словам, российские самолеты, вооруженные ракетой «Кинжал», совершили 89 полетов на патрулирование в акватории Черного и Каспийского морей.