Шойгу: МиГ-31 с ракетой «Кинжал» выполнил почти 90 полетов над Каспийским и Черным морями
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Москва, 18 декабря. Истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» выполнил около 90 полетов над Каспийским и Черным морями в рамках опытно-боевого дежурства, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
«На опытно-боевом дежурстве находится высокоточный гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс «Кинжал», — сказал Шойгу на заседании коллегии оборонного ведомства, в котором принимает участие президент России Владимир Путин.
По его словам, российские самолеты, вооруженные ракетой «Кинжал», совершили 89 полетов на патрулирование в акватории Черного и Каспийского морей.