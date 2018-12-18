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Шойгу доложил о выполнении плановых показателей гособоронзаказа в 2018 году

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Шойгу доложил о выполнении плановых показателей гособоронзаказа в 2018 году

Москва, 18 декабря. Все плановые показатели гособоронзаказа выполнены в 2018 году, доложил президенту министр обороны России Сергей Шойгу.

Во время итоговой коллегии министерства обороны России с участием президента России Владимира Путина Шойгу доложил о ходе выполнения плановых показателей гособоронзаказа на 2018 год,

«В целом все мероприятия, предусмотренные планом деятельности Минобороны и государственным оборонным заказом 2018 года, выполнены», — констатировал глава военного ведомства.

Шойгу доложил о выполнении плановых показателей гособоронзаказа в 2018 году

Ранее Шойгу сообщил, что количество вылетов авиации ВКС РФ в Сирии сократилось в разы — со 100 в день до 2–4 в неделю.

Автор: Катерина Иванова
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