Сатана признал собственные заслуги: эксперт о поддержке США автокефальной церкви на Украине

Соединенные Штаты поддержали создание «новой церкви» на Украине, это является «историческим событием» для страны. С таким заявлением выступил заместитель главы пресс-службы Государственного департамента США Роберт Палладино. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Создание этой церкви было историческим событием для Украины. Соединенные Штаты продолжают решительно поддерживать Украину и считают, что свободе вероисповедания не должны ставиться какие-либо препятствия извне, — заявил Палладино.

По его словам, свобода вероисповедания должна распространяться на всех украинцев, включая и тех, кто решил не присоединяться к «новой церкви». Кроме того, Соединенные Штаты поздравили митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания с избранием на пост главы новой структуры.

Откуда растут уши

Эксперт Института стран СНГ Иван Скориков в комментарии ФАН отметил, что заявление Госдепа о поддержке церковного раскола на Украине — это «признание Сатаной собственных заслуг в проведенном им бале». Если проследить число заявлений и действий не имеющих никакого отношения к православию иностранных политиков по поводу «автокефалии» украинской церкви, не остается никаких сомнений, откуда растут уши.

«Сам Константинопольский патриарх Варфоломей не скрывает поддержки из Северной Америки, неспроста же экзархов с директивами на Украину он прислал из США и Канады. Поэтому никого и не удивляет, что съезд раскольников, состоявшийся в Киеве, выглядел абсолютно политической акцией. Светский президент Петр Порошенко вообще сидел у алтаря во главе раскольников и в экстазе публично хвастался, что его слово было решающим в избрании главы новой секты. К Софийскому собору, как на Майдан, свезли крепостных-бюджетников и недалеких людей: ни икон, ни хоругвей, ни молитв — сплошные флаги. Под стать им и лозунги со сцены, в которых больше говорилось о «русских оккупантах», чем о вере и боге», — пояснил Иван Скориков.

Зачем это Штатам? По мнению эксперта, все просто: они хотели ударить по кошелькам россиян, но санкции не дали должного эффекта, теперь бьют по эмоциям.

«Поэтому Порошенко исправно издевается над русским языком и над исторической памятью, теперь вот и над верой — именно эти нематериальные узы прочно связывают Россию и Украину. К сожалению, приходится прогнозировать, что на Украине грядет настоящая религиозная война. Целью создания «новой церкви» является вовсе не объединение верующих, а наоборот — уничтожение канонического православия на Украине, дехристианизация общества в целом, а в будущем — захват этой территории Ватиканом. Неслучайно грекокатолики так приветствовали съезд раскольников, а являющийся прихожанином УГКЦ депутат-неонацист Дмитрий Ярош призвал Раду начать «охоту» на верных Московскому Патриархату священников и захватывать храмы и святыни УПЦ МП», — добавил Иван Скориков.

По словам экспертов, в ближайшее время начнется мощнейшая информационная кампания по дискредитации канонической церкви Московского Патриархата на Украине, чтобы оставаться ее верным было опасно. И, подчеркнул политолог, никакие обращения патриарха РПЦ Кирилла, Госдумы к ООН, ПАСЕ, ЮНЕСКО и так далее здесь не помогут, потому что политический Запад управляет и этими организациями, и этим расколом.