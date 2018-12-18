Москва, 18 декабря. Лазерный комплекс «Пересвет» с 1 декабря принят на боевое дежурство в российской армии. Об этом сообщил во вторник глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

«С 1 декабря текущего года на опытно-боевое дежурство заступили установки боевого лазерного комплекса «Пересвет», — сказал он, выступая на расширенном заседании российского оборонного ведомства.

Также в ходе заседания Шойгу раскрыл планы США в Арктике и в космосе. Он отметил, что американская сторона стремится расширить свое военное присутствие в северном регионе и хочет добиться военного превосходства в космосе.

Российский лазерный комплекс «Пересвет» впервые был представлен президентом РФ Владимиром Путиным в марте 2018 года в рамках послания Федеральному собранию.