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Лазерный комплекс «Пересвет» принят на боевое дежурство — Шойгу 

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Лазерный комплекс «Пересвет» принят на боевое дежурство — Шойгу 

Москва, 18 декабря. Лазерный комплекс «Пересвет» с 1 декабря принят на боевое дежурство в российской армии. Об этом сообщил во вторник глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

«С 1 декабря текущего года на опытно-боевое дежурство заступили установки боевого лазерного комплекса «Пересвет», — сказал он, выступая на расширенном заседании российского оборонного ведомства.

Также в ходе заседания Шойгу раскрыл планы США в Арктике и в космосе. Он отметил, что американская сторона стремится расширить свое военное присутствие в северном регионе и хочет добиться военного превосходства в космосе.

Российский лазерный комплекс «Пересвет» впервые был представлен президентом РФ Владимиром Путиным в марте 2018 года в рамках послания Федеральному собранию.

Автор: Василий Котов
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