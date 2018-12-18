Минобороны РФ внимательно следит за военными мероприятиями НАТО — Шойгу

Москва, 18 декабря. Военное ведомство РФ пристально следит за военными мероприятиями НАТО и готово противодействовать любым угрозам. Об этом во вторник заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, выступая на расширенном заседании военной коллегии.

Российский министр подчеркнул, что Минобороны внимательно наблюдает за военными учениями Североатлантического альянса. При этом Шойгу отметил рост разведывательных полетов военного блока.