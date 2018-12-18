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НАТО увеличила число разведполетов на 10% за последний год — Шойгу

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НАТО увеличила число разведполетов на 10% за последний год — Шойгу

Москва, 18 декабря. Североатлантический альянс увеличил количество разведывательных полетов на западном и юго-западном направлениях на десять процентов за последний год, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.  

«На 10% процентов возросло количество разведывательных полетов на западном и юго-западном направлениях», — сказал российский министр на заседании коллегии ведомства, участие в котором принял президент России Владимир Путин. 

Автор: Данила Копп
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