Новейшее оружие РФ заставит задуматься приверженцев милитаристской риторики — Путин

Москва, 18 декабря. Новейшее оружие заставит задуматься тех, кто привык к милитаристской риторике, заявил президент России Владимир Путин на расширенной коллегии Минобороны РФ

Глава государства напомнил о том, что в послании Федеральному собранию 1 марта этого года сообщил о разработке в России оружия, не имеющего аналогов в мире.

Он подчеркнул, что сейчас в развитии этих видов вооружения сделаны серьезные, прорывные шаги.