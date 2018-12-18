Новейшее оружие РФ заставит задуматься приверженцев милитаристской риторики — Путин
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Москва, 18 декабря. Новейшее оружие заставит задуматься тех, кто привык к милитаристской риторике, заявил президент России Владимир Путин на расширенной коллегии Минобороны РФ
Глава государства напомнил о том, что в послании Федеральному собранию 1 марта этого года сообщил о разработке в России оружия, не имеющего аналогов в мире.
Он подчеркнул, что сейчас в развитии этих видов вооружения сделаны серьезные, прорывные шаги.
«Наши новые системы, надеюсь, заставят задуматься тех, кто привык к милитаристской и агрессивной риторике», — добавил Путин.