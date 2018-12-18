Сильный пожар произошел в ТЦ в Кемеровской области

Кемерово, 18 декабря. В торговом центре города Мыски в Кемеровской области произошел пожар. Спасатели боролись с огнем в течение нескольких часов, сообщили в МЧС по региону.

Информация о возгорании на рынке поступила в оперативные службы в 12.30. Огонь ликвидировали в к 16.30 по местному времени, пожарные проливают конструкции здания.

Площадь пожара пока не установлена, в операции были задействованы 40 человек и 9 единиц спецтехники. Специалисты установят причину возгорания. Очевидцы сообщают, что пожар мог произойти из-за рабочих, пишет «Газета Кемерова».