Москва, 18 декабря. Система контроля над вооружениями и нераспространения оружия массового уничтожения (ОМУ) может разрушиться после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом заявил российский президент Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны РФ.

По словам российского лидера, выход США из ДРСМД может иметь самые негативные последствия. Путин подчеркнул, что это ослабит региональную и глобальную безопасность.

«Фактически в перспективе речь может идти о деградации и даже обрушении всей архитектуры контроля над вооружениями и нераспространения оружия массового уничтожения», — заявил российский президент.

Напомним, ранее лидер США Дональд Трамп заявил, что США выходит из ДРСМД из-за того, что Россия якобы не соблюдает условия договора. Отметим, что Трамп не привел никаких доказательств.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Россия заинтересована в сохранении договора.