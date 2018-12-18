Путин не исключил присоединения других стран к ДРСМД

Москва, 18 декабря. Ничто не мешает договориться о присоединении других стран к ДРСМД, заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ в Москве.

По его мнению, с этим договором «есть определенные сложности», но он может быть модернизирован, либо в этой сфере может быть выработано новое соглашение. В частности, президент отметил, что в ДРСМД не участвуют другие государства, обладающие ракетами средней и меньшей дальности».