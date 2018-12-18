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Путин не исключил присоединения других стран к ДРСМД

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Путин не исключил присоединения других стран к ДРСМД

Москва, 18 декабря. Ничто не мешает договориться о присоединении других стран к ДРСМД, заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ в Москве.

По его мнению, с этим договором «есть определенные сложности», но он может быть модернизирован, либо в этой сфере может быть выработано новое соглашение. В частности, президент отметил, что в ДРСМД не участвуют другие государства, обладающие ракетами средней и меньшей дальности».

«Но что мешает начать переговоры об их присоединении к действующему соглашению или приступить к обсуждению параметров нового договора?» — задался вопросом российский лидер.

 

Автор: Игорь Федоров
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