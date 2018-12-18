Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новости Сирии
  /  Обновлено: 

Путин заверил, что бескомпромиссная борьба с боевиками в Сирии будет продолжена

44
0 Оставить комментарий

Путин заявил о постепенной стабилизации ситуации в Сирии

Москва, 18 декабря. Ситуация в Сирии постепенно стабилизируется, но бандиты еще пытаются огрызаться. Об этом заявил глава РФ Владимир Путин, выступая во вторник на расширенном заседании коллегии Минобороны.

Российский лидер обратил внимание на то, что после разгрома ключевых группировок боевиков ситуация в Сирийской Арабской Республике поэтапно стабилизируется.

При этом Путин отметил, что боевики все еще пытаются огрызаться.

«Бескомпромиссная борьба с боевиками будет продолжена, окажем сирийцам здесь всю необходимую поддержку», — решительно подчеркнул глава РФ.

Автор: Андрей Крылов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.