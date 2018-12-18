Путин заявил о постепенной стабилизации ситуации в Сирии

Москва, 18 декабря. Ситуация в Сирии постепенно стабилизируется, но бандиты еще пытаются огрызаться. Об этом заявил глава РФ Владимир Путин, выступая во вторник на расширенном заседании коллегии Минобороны.

Российский лидер обратил внимание на то, что после разгрома ключевых группировок боевиков ситуация в Сирийской Арабской Республике поэтапно стабилизируется.

При этом Путин отметил, что боевики все еще пытаются огрызаться.