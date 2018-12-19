Дамаск, 19 декабря. Подразделения сирийской правительственной армии ответили ударами на очередную попытку террористических группировок проникнуть на военные посты, расположенные в районе северных пригородов Хамы. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

По словам полевого источника, сирийских военных атаковали члены запрещенной в России «Исламской партии Туркестана», которая развернулась в окрестностях населенного пункта Хирбет ан-Накус. Боевики проникли в один из военных постов и атаковали его. В результате ряд террористов были ликвидирован. Кроме того, сирийским бойцам удалось ранить главаря банды Абдулу Саттара Мухаммеда Квайизма. Часть боевиков была арестована. САА также уничтожила их боеприпасы.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

За прошедшие сутки радикальные исламисты неоднократно пытались проникнуть в подконтрольные сирийской правительственной армией территории на севере провинции Хама. К счастью, бойцам САА удалось отбить атаку джихадистов и уничтожить несколько из них.

Ранее Федеральное агентство новостей также сообщало об атаке террористов радикальной коалиции «Тахрир аш-Шам», которые открыли огонь по мирным поселениям, расположенных на севере провинции Хама.

Напомним, что согласно договоренностям лидеров России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана на севере Сирии должна быть сформирована демилитаризованная зона глубиной 10-15 км. Однако боевики отказались покинуть районы соприкосновения с правительственными войсками в сирийских провинциях Идлиб, Латакия, Хама, Алеппо. При поддержке коалиции во главе с США радикальные группировки препятствуют процессу мирного урегулирования ситуации в Сирийской Арабской Республики.