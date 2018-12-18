Депутат Белик о новой резолюции ООН: Мы вправе защищать свои рубежи и спрашивать об этом никого не будем

Генеральная ассамблея ООН во вторник, 18 декабря, приняла резолюцию «о милитаризации Крыма и акваторий Азовского и Черного моря», предложенную Украиной. Очередную антироссийскую резолюцию поддержали 66 государств, против нее проголосовали 19, а вовсе воздержались от голосования 72 делегата.

Как заявил Федеральному агентству новостей депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик, документ прошел одобрение не квалификационным большинством, а лишь технически, по процедуре.

«Количество стран, готовых голосовать за антироссийскую резолюцию, становится все меньше, и даже страны, нас не поддерживающие, видят, что эти резолюции — бесполезное занятие, которое ни к чему не приводит», — сказал политик в разговоре с ФАН.

В тексте резолюции говорится, что «присутствие российских военных в Крыму противоречит национальному суверенитету, политической независимости и территориальной целостности Украины». Также Россия традиционно осуждается за строительство моста через Керченский пролив.

«Эта резолюция больше похожа на профанацию, — высказался Дмитрий Белик. — Она скорее важна для Украины, для внутреннего пользования, это потуги господина [президента Украины Петра] Порошенко хоть как-то объединить вокруг себя шароварных патриотов и получить голоса. Сегодня, по разным оценкам, он серьезно проигрывает [кандидату в президенты Юлии] Тимошенко и другим политикам. Шансов на избрание в 2019 году у него минимум, мы видим истерию, нагнетание ситуации, и эта резолюция — из того же разряда. Всем четко понятно, что Крым и Севастополь навсегда с Россией, обратного пути не будет, и сколько резолюций ни принимай, мы вправе размещать на своей территории средства для обороны своих рубежей и никого об этом спрашивать не будем. Будем защищать свой Керченский пролив, Крымский мост и все остальное. С этими резолюциями дело постепенно сойдет на нет: чем дальше, тем меньше стран будут их поддерживать».

Дмитрий Белик полагает, что очередная резолюция ляжет под сукно и через какое-то время забудется. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев также заявил, что принятая резолюция «о милитаризации Крыма» не должна производить впечатление «весь мир против России».

На своей странице в социальной сети он напомнил, что документ не коллективный, а написан Украиной, потому и содержит «актуальный украинский «сленг» на тему «оккупации», однобокую трактовку инцидента в районе Керченского пролива».

О том, что при принятии документа Генассамблеей ООН не наблюдается «демонстрации единства в международном сообществе» говорит и Косачев, сравнивая цифры: 91 голос против и воздержавшихся и 66 — за.

«Зато получился хороший смотр «внутрипартийной дисциплины» Запада и ясный список стран, зависимых от него. А треть от общего числа членов ООН — это абсолютный максимум, который могут собрать вокруг себя американцы, последовательно поддерживающие Украину в противостоянии России», — пишет глава комитета Совфеда по международным делам.

«Шедевром резолюции» Косачев называет осуждение строительства моста через Керченский пролив, притом что ГА ООН ранее проигнорировала отключение Крыму воды и электричества из-за действий Украины.