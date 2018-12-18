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Депутат Белик о новой резолюции ООН: Мы вправе защищать свои рубежи и спрашивать об этом никого не будем

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Резолюция больше похожа на профанацию: депутат Белик высказался о новом документе ООН

Генеральная ассамблея ООН во вторник, 18 декабря, приняла резолюцию «о милитаризации Крыма и акваторий Азовского и Черного моря», предложенную Украиной. Очередную антироссийскую резолюцию поддержали 66 государств, против нее проголосовали 19, а вовсе воздержались от голосования 72 делегата.

Как заявил Федеральному агентству новостей депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик, документ прошел одобрение не квалификационным большинством, а лишь технически, по процедуре.

«Количество стран, готовых голосовать за антироссийскую резолюцию, становится все меньше, и даже страны, нас не поддерживающие, видят, что эти резолюции — бесполезное занятие, которое ни к чему не приводит», — сказал политик в разговоре с ФАН.

В тексте резолюции говорится, что «присутствие российских военных в Крыму противоречит национальному суверенитету, политической независимости и территориальной целостности Украины». Также Россия традиционно осуждается за строительство моста через Керченский пролив.

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик

«Эта резолюция больше похожа на профанацию, — высказался Дмитрий Белик. — Она скорее важна для Украины, для внутреннего пользования, это потуги господина [президента Украины Петра] Порошенко хоть как-то объединить вокруг себя шароварных патриотов и получить голоса. Сегодня, по разным оценкам, он серьезно проигрывает [кандидату в президенты Юлии] Тимошенко и другим политикам. Шансов на избрание в 2019 году у него минимум, мы видим истерию, нагнетание ситуации, и эта резолюция — из того же разряда.

Всем четко понятно, что Крым и Севастополь навсегда с Россией, обратного пути не будет, и сколько резолюций ни принимай, мы вправе размещать на своей территории средства для обороны своих рубежей и никого об этом спрашивать не будем. Будем защищать свой Керченский пролив, Крымский мост и все остальное. С этими резолюциями дело постепенно сойдет на нет: чем дальше, тем меньше стран будут их поддерживать».

Дмитрий Белик полагает, что очередная резолюция ляжет под сукно и через какое-то время забудется. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев также заявил, что принятая резолюция «о милитаризации Крыма» не должна производить впечатление «весь мир против России».

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев

На своей странице в социальной сети он напомнил, что документ не коллективный, а написан Украиной, потому и содержит «актуальный украинский «сленг» на тему «оккупации», однобокую трактовку инцидента в районе Керченского пролива». 

О том, что при принятии документа Генассамблеей ООН не наблюдается «демонстрации единства в международном сообществе» говорит и Косачев, сравнивая цифры: 91 голос против и воздержавшихся и 66 — за.

«Зато получился хороший смотр «внутрипартийной дисциплины» Запада и ясный список стран, зависимых от него. А треть от общего числа членов ООН — это абсолютный максимум, который могут собрать вокруг себя американцы, последовательно поддерживающие Украину в противостоянии России», — пишет глава комитета Совфеда по международным делам.

«Шедевром резолюции» Косачев называет осуждение строительства моста через Керченский пролив, притом что ГА ООН ранее проигнорировала отключение Крыму воды и электричества из-за действий Украины.

Автор: Евгения Авраменко
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