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Путин назвал ключевые задачи для российской армии

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Путин назвал ключевые задачи для российской армии

Москва, 18 декабря. Ключевыми задачами для российской армии являются укрепление обороноспособности страны и надежная защита от внешних угроз, заявил президент России Владимир Путин во время заседания расширенной коллегии министерства обороны России.

Российский лидер обратил внимание, что в уходящем году все виды и рода войск развивались сбалансировано в соответствии с планами. Кроме того, президент отметил четкое выполнение новой государственной программой вооружения — войска «оснащались современными образцами оружия и техники». Путин поблагодарил всех, кто принимал участие в системной работе по модернизации армии и флота.

Путин назвал ключевые задачи для российской армии

 

Также глава страны указал на ключевые задачи, которые сохраняются перед российской армией.

«Укрепление обороноспособности, безопасности России, надежная защита от внешних угроз были и остаются нашими важнейшими, ключевыми задачами​​, — обратил внимание российский лидер. — Подчеркну, их исключительную жизненную важность хорошо понимают и политические, и государственные руководители, общество, все граждане нашей страны».

Автор: Катерина Иванова
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