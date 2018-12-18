Путин назвал ключевые задачи для российской армии

Москва, 18 декабря. Ключевыми задачами для российской армии являются укрепление обороноспособности страны и надежная защита от внешних угроз, заявил президент России Владимир Путин во время заседания расширенной коллегии министерства обороны России.

Российский лидер обратил внимание, что в уходящем году все виды и рода войск развивались сбалансировано в соответствии с планами. Кроме того, президент отметил четкое выполнение новой государственной программой вооружения — войска «оснащались современными образцами оружия и техники». Путин поблагодарил всех, кто принимал участие в системной работе по модернизации армии и флота.

Также глава страны указал на ключевые задачи, которые сохраняются перед российской армией.