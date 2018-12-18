Главы МИД России, Ирана и Турции начали переговоры по Сирии с де Мистурой в Женеве

Женева, 18 декабря. Главы МИД стран «астанинской тройки» начали переговоры в Женеве со спецпосланником генсекретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой по созданию сирийского конституционного комитета.

Стороны проводят переговоры в историческом здании Дворца наций. На встрече присутствуют главы МИД России, Ирана и Турции Сергей Лавров, Джавад Зариф и Мевлют Чавушоглу.

Во время переговоров участники утвердят списки членов сирийского конституционного комитета, который соберется в начале 2019 года в Женеве.

Напомним, на Конгрессе национального диалога, который прошел в Сочи 30 января, было принято решение о создании конституционного комитета по Сирии.