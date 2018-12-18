Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новости Сирии

Главы МИД России, Ирана и Турции начали переговоры по Сирии с де Мистурой в Женеве

43
0 Оставить комментарий

Главы МИД России, Ирана и Турции начали переговоры по Сирии с де Мистурой в Женеве

Женева, 18 декабря. Главы МИД стран «астанинской тройки» начали переговоры в Женеве со спецпосланником генсекретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой по созданию сирийского конституционного комитета.

Стороны проводят переговоры в историческом здании Дворца наций. На встрече присутствуют главы МИД России, Ирана и Турции Сергей Лавров, Джавад Зариф и Мевлют Чавушоглу.

Во время переговоров участники утвердят списки членов сирийского конституционного комитета, который соберется в начале 2019 года в Женеве.

Напомним, на Конгрессе национального диалога, который прошел в Сочи 30 января, было принято решение о создании конституционного комитета по Сирии.

Автор: Денис Коробейников
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.