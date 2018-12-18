Адвокат объяснил стрессом поведение Мамаева на заседании суда

Москва, 18 декабря. Адвокат футболиста Павла Мамаева Игорь Бушманов объяснил некорректное поведение своего клиента во время заседания Мосгорсуда, где рассматривалась апелляционная жалоба на продление ареста. Об этом сообщил корреспондент Федерального агентства новостей.

Во вторник Мосгорсуд рассмотрел апелляционную жалобу полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина на продление ареста до 8 февраля. В начале декабря Тверской районный суд постановил продлить арест и оставить футболистов в СИЗО до 8 февраля.

«Люди находятся в стрессе, вот. Вели они себя вполне адекватно, грамотно выразили свою позицию, в том числе и процессуальную, и в принципе здесь эти моменты, они никак не должны влиять на решение судей», — сказал адвокат Мамаева.

По его словам, он поедет к футболисту, чтобы поддержать его, так как для Мамаева, который надеялся, что мера пресечения будет изменена, это «моральный стресс».

«Также надеялся, конечно, что мера пресечения будет изменена, но вот, к сожалению, еще раз говорю: такого чуда не случилось», — добавил он.

На заседании суда футболисты позволили себе хамское поведение по отношению к судье. После оглашения решения суда судья поинтересовался, понятен ли Мамаеву и Кокорину вердикт. Мамаев, отвечая на вопрос судьи, заявил, что у него нет желания ничего говорить и «отправил» судью в «черный список». Кокорин в свою очередь с ухмылкой ответил, что они уже все сказали.