Подразделения националистов-радикалов были переброшены в так называемую зону Операции объединенных сил (ООС) на Светлодарскую дугу, сообщают СМИ. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Сообщается, что после проведения специальной подготовки и боевого слаживания на общевойсковом полигоне на территории центральной Украины Киев перебросил в Донбасс 30-ю механизированную бригаду Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая «отличилась» в ожесточенных боях за Саур-Могилу. Заметим, что именно в состав этой бригады вошел так называемый добровольческий батальон «Полісся», который был укомплектован националистами.

Бригада уже прибыла в расположение командования ООС в населенном пункте Рубежное, который располагается в тылу фронта. Они готовятся зайти непосредственно на передовую.

Затишье перед бурей

Военнослужащий Донецкой народной республики, боец первой Славянской бригады Вячеслав Дьяков прокомментировал ФАН информацию о переброске 30-й механизированной бригады ВСУ на линию разграничения. Он пообещал, что силы ДНР сдержат вражеские силы.

«Что касается этой бригады, мало они получили тогда — в 2014 году под Саур-Могилой. С удовольствием развеем по ветру остатки. Теперь касательно сроков наступления и так далее. Задача нашей бригады — первой Славянской — удержать фронт в течение суток. Полагаю, что с этим мы справимся. Есть чем работать. В настоящий момент ситуация на фронте — скорее затишье перед бурей. Но живем обычным распорядком. Наколоть дрова, принести воды (это все приходится носить за километр от позиций), караул и прочее. Все начищено и в рабочем состоянии», — заключил Вячеслав Дьяков.

Заметим, что компанию 30-й бригаде на Светлодарской дуге составит также «прославленный» 18-й полк оперативного назначения Национальной гвардии Украины, в который входят националистические формирования «Донбасс» и «Азов».