Расставить точки над «i»: Клинцевич объяснил, как Россия будет побеждать в гибридных войнах

Недавно созданное Главное военно-политическое управление будет готовить российских солдат, чтобы военнослужащие были способны побеждать в том числе и в гибридных войнах.

«Патриотизм, государственность и духовность — вот то, что позволит нам, во-первых, обеспечить преданность своей Родине и выполнить те задачи, которые стоят перед вооруженными силами», — заявил заместитель министра обороны России Андрей Картаполов. Его слова приводит телеканал «Звезда».

Военачальник добавил, что солдаты должны быть в состоянии отстаивать традиционные русские ценности.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что новое управление позволит противостоять идеологическим и информационным диверсиям. Кроме того, он объяснил, как ВС РФ будут побеждать в гибридных войнах.

«Военно-политическое управление необходимо прежде всего для того, чтобы была организована правильная работа среди военнослужащих в борьбе с инакомыслием, некоей вредной для страны идеологией. Мы упустили очень важные вещи, в том числе и воспитательный, и политический процессы. Они должны быть правильно организованы. То, что военно-политическая составляющая возрождается, это правильно. У нас есть подобная потребность в том числе и исторически», — говорит член верхней палаты парламента.

По словам собеседника агентства, мы живем в XXI веке — информацию в современном мире спрятать или утаить попросту невозможно.

«Самое главное — это вредное воздействие информации, в том числе и на военнослужащих. И без профессиональной разъяснительной и политической работы в вооруженных силах нельзя», — продолжает сенатор.

Главное военно-политическое управление будет доносить до солдат правильную, исторически взвешенную информацию, где будут «расставлены все точки над «i» и не будет искажения истории, особенно военной.