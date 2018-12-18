«Убийцы» украинской ПВО: эксперт рассказал о превосходстве российских Ка-52 и «Искандеров» над С-300

Россия в случае вооруженного конфликта с Украиной сможет использовать вертолеты Ка-52 «Аллигатор» для уничтожения систем ПВО Киева. Об этом сообщает издание Defence Blog.

Эксперт в области обороны Бабак Тагвей заявил, что Ка-52, дислоцированные в Крыму, смогут успешно противостоять украинским комплексам С-300, развернутым вдоль южной границы. Аналитик сделал такой вывод на основе данных об учениях, проведенных в российском 39-м полку военной авиации совместно с ПВО РФ в районе Джанкоя. Иными словами, отечественные вертолеты станут «убийцами» украинской ПВО.

В издании подчеркнули, что в условиях современной войны примерно треть вылетов боевой авиации отводится на противодействие силам противовоздушной обороны противника с целью снизить угрозу от применения ракет класса «земля — воздух».

Военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, комментируя Федеральному агентству новостей статью о российских Ка-52, подчеркнул, что на практике «вертолеты используются крайне редко, в особенных случаях», для уничтожения вражеской противовоздушной обороны.

«В исключительных случаях вертолеты могут пользоваться противотанковыми комплексами для поражения небольшого комплекса ПВО. Основными комплексами, которые подавляют и уничтожают системы противовоздушной обороны, являются ракеты класса «воздух» РВС, размещающиеся на комплексах фронтовой авиации России: МиГ-29 и Су-27. Отдельно такие задачи могут выполнять оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер», которые в случае обнаружения далеко от линии соприкосновения комплекса ПВО могут его уничтожить», — разъяснил он.

Военный эксперт обратил внимание на то, что «комплексы С-300 на Украине — это военная техника, поставленная еще в советские времена, их дальность поражения — порядка 75 км, а обнаружения — максимум 150 км». Таким образом российские комплексы однозначно превосходят украинские средства ПВО.

«Ракеты у этих комплексов летают со скоростью 1,8 км/с, что, понятное дело, уступает возможностям российских комплексов С-300 и С-400. Украинцы пользуются устаревшей моделью, мы такое давно не выпускаем и модернизируем. Радиус действия комплекса «Искандер» — 500 км, а ПВО на Украине попадает в эту зону и может быть легко ликвидирована отечественным вооружением. При возникновении опасности украинскую ПВО проще всего уничтожить таким способом», — резюмировал собеседник ФАН.

Ранее сообщалось, что Ка-52 существенно модернизируют по итогам их применения в Сирии. Так, предполагается укрепить бронирование вертолета, увеличить прочность кабины, в которой находится экипаж, без увеличения общей массы летательного аппарата. Отечественные вертолеты хорошо себя показали при освобождении Пальмиры, когда работали в составе разведывательно-ударных комплексов.