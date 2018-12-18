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Донбасс: отряды украинских националистов перебросили на Светлодарскую дугу

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Донбасс: отряды украинских националистов перебросили на Светлодарскую дугу

Донецк, 18 декабря. Киев перебросил  на Горловско-Дебальцевское направление фронта в Донбассе 30-ю механизированную бригаду ВСУ, в состав которой входит добровольный батальон украинских националистов-радикалов «Полісся».

В настоящее время они находятся в населенный пункт Рубежное в тылу фронта, и готовятся к выходу на передовую, сообщают источники Telegram-канала WarGonzo.

По мнению собеседников WG, тот факт, что командование ВСУ забросила в район Рубежное добровольцев-радикалов подтверждает версию о том, что украинская армия начнет эскалацию конфликта именно на этом участке фронта.

 

Автор: Игорь Федоров
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