Сирия новости 18 декабря 16.30: при взрыве в Дейр-эз-Зоре погибло три мирных жителя, САА отбила атаку радикалов в Латакии

Сирия, 18 декабря. При взрыве в Дейр-эз-Зоре погибло три мирных жителя, САА отбила атаку радикалов в Латакии, в Ракке курды продолжают арестовывать гражданских. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отбили атаку радикалов в Латакии, уничтожает мины боевиков в Даръа, ведут обстрел позиций террористов в Идлибе.

«Тахрир аш-Шам»: ввела смертную казнь за воровство в Идлибе.

Курды: продолжают арестовывать мирное население Ракки.

Провинция Латакия

За прошедшие сутки боевики, скрывающиеся в горных районах на севере провинции Латакия, пять раз нарушили установленный в регионе режим прекращения огня, сообщается в информационном бюллетене министерства обороны РФ.

Информационное агентство Al-Manar News передает, что радикальные исламисты пытались проникнуть на позиции Сирийской арабской армии (САА) недалеко от населенного пункта Кинсабба. Бойцы правительственных войск САР отбили атаку террористов. В результате столкновения было нейтрализовано несколько джихадистов, другие члены банды бежали с поля боя, бросив оружие.

Провинция Дейр-эз-Зор

На захваченных Демократическими силами Сирии (SDF) территориях в юго-восточной части провинции Дейр-эз-Зор прогремел взрыв, сообщает информагентство Al-Manar News. В результате происшествия погибли три мирных жителя, в том числе две женщины.

Военный источник передает в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@SteeleM35085377), что правительственные войска САР обнаружили склад с оружием и боеприпасами, ранее принадлежавший «Исламскому государству»1 недалеко от Меядина.

Провинция Даръа

Инженерные бригады Сирийской арабской армии (САА) проводят работы по уничтожению боеприпасов, оставленных радикальными исламистами в районе Аль-Джадия к северу от административного центра провинции Даръа. Об этом пишет информационное агентство Al-Manar News.

34 грузовика с гуманитарной помощью от Красного Креста прибыли в поселения Джасем и Барка, сообщает Twitter-канал (@SYRedCrescent) сирийского отделения организации.

Провинция Идлиб

Радикальные исламисты коалиции «Тахрир аш-Шам» ввели на контролируемых боевиками территориях провинции Идлиб смертную казнь за воровство, передает информагентство Al-Monitor. Ранее сообщалось, что члены возглавляемого террористами «Джебхат ан-Нусры»1 альянса запугивают мирное население региона, угрожая отомстить тем, кто перейдет в подконтрольные Сирийской арабской армии (САА) районы.

В окрестностях населенного пункта Джарджаназ продолжаются столкновения между джихадистами и правительственными войсками САР, пишет Twitter-канал (@HalabTodayTV).

Провинция Ракка

Неизвестные открыли огонь по патрулю Демократических сил Сирии (SDF) в административном центре провинции Ракка, передает информационное агентство Al-Manar News. Данных о потерях в рядах курдских военизированных отрядов нет.

20 автомобилей «демократических сил» покинули Ракку и отправились на север региона, где в настоящее время SDF укрепляют позиции, ожидая наступления турецкой армии.

Местный Twitter-канал (@soneerbozkurt) сообщает, что курдские радикалы продолжают проводить принудительную мобилизацию мирного населения провинции в ряды SDF.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)