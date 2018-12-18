В Сочи наградили победителей Восьмой ежегодной премии «Время инноваций»

Сочи, 18 декабря. Церемония вручения прошла в декабре в Красной Поляне в финале конференции «Инновации — к качественному экономическому росту», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

На мероприятиях «Время инноваций» встречаются представители бизнеса и госкорпораций, осознающие значимость передовых технологий и взявших курс на инновационное развитие бизнеса. В рамках деловой части программы прошла третья конференция «Инновации — к качественному экономическому росту».

Эксперты обменялись опытом передовых производственных решений, разработок, проектирования среды, внедрения технологий в процесс образования, деловые коммуникации, юриспруденцию и медицину.

В 2018 году в списке награждений появилась новая номинация «Совершенная форма комфорта» при поддержке компании Samsung Electronics. В ней представлены примеры комфортной интеграции сложных технологических решений в интерьеры. Победителем в этом номинации признан проект дизайн-студии «Fractal Studio» — открытие отеля The Local в Грозном, приуроченном к началу мундиаля.

Что касается традиционных номинаций, то в них победителями стали «Аэрофлот», ПАО Сбербанк, СК «Ингосстрах-Жизнь», компания «ПРАВОКАРД», Альфа-Банк и «АльфаСтрахование-Жизнь», Объединенная авиастроительная корпорация, Yota, Киви Банк, Страховой Дом ВСК, IBM iX, Samsung Electronics Rus Company, бренд линз для очков Crizal, НДВ-СУПЕРМАРКЕТ НЕДВИЖИМОСТИ, Империал Парк Отель & SPA, Performance Group, ЗАО «ТЭК-Торг», ASUS, сеть стоматологических клиник Smile-at-Once, компания BQ.

Напомним, премия «Время инноваций» учреждена при поддержке Фонда «Социальные проекты». Восьмой год подряд экспертный совет премии выявляет самые яркие примеры разработки и внедрения передовых технологий в бизнес-процессы по всей России.