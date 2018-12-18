Россия и Белоруссия могут подписать соглашение о взаимном признании виз в декабре

Минск, 18 декабря. Россия и Белоруссия могут подписать соглашение о взаимном признании виз 25 декабря на встрече президентов двух государств Владимира Путина и Александра Лукашенко, сообщает во вторник МВД Белоруссии.

«Нельзя исключать, что соглашение будет подписано на встрече президентов в Москве», — уточнил начальник департамента по гражданству и миграции белорусского министерства внутренних дел Алексей Бегун.

Бегун добавил, что на данный момент проект соглашения находится в администрации белорусского президента. Представитель МВД выразил надежду, что все необходимые решения будут приняты в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что, согласно проекту о взаимном признании виз Россией и Белоруссией, лица, которые получат визу одной страны, смогут въезжать, выезжать и оставаться в течение срока ее действия на территории второго государства.