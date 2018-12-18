Климкин, Джемилев, Чубаров: для Порошенко подготовили список чиновников с родственниками в Крыму

Москва, 18 декабря. Президент Украины Петр Порошенко намерен вычистить госслужащих, связанных родственными связями с Крымом. СБУ дано задание проверить чиновников и сотрудников правоохранительных органов на «наличие родственников с российским гражданством». Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил Федеральному агентству новостей, что пострадают от этого, как всегда, обычные люди, а видные деятели на себе проверок не почувствуют.

В Госдуме указали на двойные стандарты проверки СБУ чиновников на наличие родственников на российском полуострове. Белик напомнил Порошенко о связях ряда высокопоставленных на Украине чиновников с Крымом.

«Я уверен, что не пострадает господин Климкин (глава МИД Украины. — Прим. ФАН), у которого зять — крымчанин. Не пострадает шароварный предприниматель господин Сенченко (экс-депутат Радф. — Прим. ФАН), у которого в Крыму не только родственники, но и бизнес. Не пострадают такие одиозные личности родом из Крыма, как Джемилев и Чубаров (лидеры запрещенного в РФ Меджлиса1), — заметил Белик в разговоре с ФАН. — Пострадают чиновники мелкого и среднего звена, которые работают инспекторами — их показательно украинская пропаганда накажет – мол, посмотрите, вот они, негодяи. Не пострадает и сам господин Порошенко, у которого до сих пор «Рошен» работает в России. Словом, пострадают, как обычно, граждане. Петру Алексеевичу важно создать информационный фон и на его фоне показать, что он президент и за что-то борется. Правда, за что — непонятно. Он уже в течение нескольких лет загоняет Украину в социальный тупик».

По словам Порошенко, по итогам проверок СБУ всех уличенных в родственных связях с Крымом ждет привлечение к ответственности или увольнение.

«Как только у меня будут основания, за мной дело не станет», — жестко высказался президент Украины.

Добавим, что за обвинение в госизмене уже было предъявлено замглаве Службы внешней разведки Украины Сергея Семочко — национальное антикоррупционное бюро заинтересовалось им после обнаружения российского паспорта у его гражданской жены.

1 Организация запрещена на территории РФ.