Судоходство по Керченскому проливу приостановлено из-за шторма

Симферополь, 18 декабря. Судоходство по Керчь- Еникальскому каналу из-за штормового ветра временно прекращено. Об этом рассказал представитель портовой службы полуострова.

Отмечается, что в районе объявили штормовое предупреждение. Во время шторма судоходство по Керчь- Еникальскому каналу прекращено. Как пишет ТАСС, суда пережидают штормовую погоду. По данным МЧС, во вторник скорость ветра на территории достигает 22 метров в секунду. Температура днем составляет плюс пять градусов.

Напомним, экстренное предупреждение было объявлено в Краснодарском крае 27 ноября, на следующий день было принято решение о прекращении судоходства в проливе. В субботу погодные условия позволили вновь открыть возможность судам проходить по каналу. 1 декабря 2018 года судоходство было возобновлено в полном объеме.