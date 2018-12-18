«Вы в черном списке»: возмущенные решением суда Кокорин и Мамаев нахамили судье

Москва, 18 декабря. Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин отреагировали на решение Мосгорсуда не удовлетворять жалобу футболиста на продление ареста, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Мамаев, Кокорин и их друзья устроили две потасовки в центре столицы в начале октября. По данным следствия, сперва они избили водителя ведущей Первого канала, а затем у них произошла потасовка с чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным. Возбуждено уголовное дело по статьям Уголовного кодекса РФ: «Хулиганство» и «Побои». Сперва спортсмены были арестованы по решению суда на два месяца — до 8 декабря, в начале декабря Тверской суд продлил им арест еще на два месяца, до 8 февраля.

Во вторник Мосгорсуд оставил без изменений решение Тверского районного суда. Таким образом, футболисты будут в СИЗО до 8 февраля.

Судья поинтересовался у футболистов, понятно ли им решение суда.

«Даже говорить ничего не хочется! Вы в черном списке», — сказал Мамаев.

Судья переспросил у футболистов, понятно ли им решение суда. В ответ футболисты начали хамить судье — Мамаев «отправил» судью «в черный список» после озвученного решения.

«Это просто позор. Я больше ничего обжаловать не хочу. Можете отключить аудио. Больше ничего не надо, мы вам все уже ответили», — заявил Мамаев.