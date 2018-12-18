Возврат к мирной жизни: в ЦАР чествуют призеров чемпионата по тхэквондо

В Банги — столице Центральноафриканской Республики — на минувшей неделе прошел чемпионат по тхэквондо. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Как сообщает Kodóro236, В пятницу, 14 декабря, в спортзале школы первого округа прошел отборочный этап. В нем приняли участие свыше 100 спортсменов из 21 клуба в Банги и регионах. Мероприятие собрало более трехсот зрителей. Кто-то пришел просто посмотреть на чемпионат, а кто-то поддерживал своих коллег и родственников.

Уже в субботу, 15 декабря, прошел финал турнира, в котором за звание лучшего бойца сражались 34 участника. В свою очередь, финал турнира собрал еще больше зрителей. На него пришли посмотреть около 500 человек.

Отметим, что спортивные мероприятия подобного масштаба крайне редки в Центральноафриканской Республике. Поэтому привлекли внимание известных в стране личностей. Так, финал посетили спортивные чиновники, министры, известные личности, а также новоизбранная мисс ЦАР. Она же вручала подарки финалистам, сообщает Sango Sango.

Стоит отметить, что ажиотаж легко объясним. Тхэквондо — это третий по популярности вид спорта в Центральноафриканской Республике. Популярнее этого вида спорта только футбол и баскетбол. При этом спортсмены ЦАР уже показали свои достижения по тхэквондо на крупных международных спортивных состязаниях. Так, например, в 2016 году на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в спортивной дисциплине тхэквондо ЦАР представлял спортсмен Давид Буи. Он, помимо всего прочего, был знаменосцем команды ЦАР на летней Олимпиаде 2012 года.

Кроме того, нужно подчеркнуть, что в турнире участвовали десять девушек, а также четыре участника с ограниченными возможностями. Несмотря на боевой настрой, турнир прошел без травм и происшествий.

Особого внимания заслуживает роль российской стороны, которая взяла на себя вопросы организации и финансирования. Только благодаря россиянам в Банги смог состояться столь крупный турнир.

Культурный код России

Политолог Игорь Рябов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что до недавнего времени в Центральноафриканской Республике не было никаких условий для спорта, но Россия пришла в республику не только с проектом установления мира и безопасности, но и с гуманитарной миссией.

«Вспомним, как возвращался спорт в разрушенные сирийские города. Тхэквондо для ЦАР после футбола — один из популярных видов спорта, связанный с народными традициями боевых искусств. Это хороший знак, символизирующий возврат к мирной жизни. Культурный код России — расширять взаимодействия в гуманитарной сфере, в то время как у Франции превалировал колониальный подход: контроль над территорией и вычерпывание ресурсов», — пояснил Игорь Рябов.

По мнению эксперта, по тому же пути пойдут все сферы культурной и социальной жизни ЦАР, как это принято в любом нормальном обществе.