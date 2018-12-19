Сирийские власти очищают загрязненную боевиками воду в провинции Эль-Кунейтра — видео ФАН

Дамаск, 19 декабря. В сирийской провинции Эль-Кунейтра стартовал проект по очистке сточных вод в населенных пунктах Мансура и Западная Касва. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

Цель проекта — привлечь в освобожденную провинцию как можно больше мирных жителей, освободив их от проблем с добычей питьевой воды.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Общая стоимость проекта по удалению загрязнения из реки Аль-Аавадж в освобожденном районе Аль-Касвы составляет 475 миллионов сирийских фунтов.

«После освобождения провинции от террористических банд и возвращения мирных жителей, генеральная компания по очистке сточных вод в Эль-Кунейтре по поручению правительства разработала план и подсчитала ущерб, нанесенный этому сектору. И теперь компания вместе с министерством водных ресурсов работает для того, чтобы восстановить систему канализации в районах провинции, чтобы жители смогли вернуться», — рассказал ФАН один из местных жителей.

Ранее специальный корреспондент Федерального агентства новостей побывал в населенных пунктах провинции Эль-Кунейтра, где продолжают избавляться от обломков и мусора, оставленного после ухода террористических группировок. Губернатор провинции поручил местному совету города использовать технику для уборки развалов, чтобы улицы и дороги наконец очистились от этого мусора.

Напомним, что провинция Эль-Кунейтра была освобождена в конце июля текущего года в рамках масштабной военной операции, которая проводилась при участии сирийской правительственной армии и российской авиации.В данный момент сирийские власти делают все для того, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия разрушительных действий террористов, которые оккупировали регион в течение многих лет.