Вовлечение детей в несанкционированные митинги в России накажут штрафом

Москва, 18 декабря. Российские депутаты ввели административную ответственность за привлечение к участию в несанкционированных митингах детей. Соответствующий закон нижняя палата российского парламента приняла во вторник.

Согласно документу, лица, которые вовлекли в несогласованное мероприятие несовершеннолетних, должны будут уплатить штраф в размере от 50 до 100 тысяч рублей. Также их могут наказать обязательными работами на срок до 100 часов или арестом до 1 суток.

Инициатива направлена на защиту жизни, здоровья и развития детей. На рассмотрение Госдумы документ был внесен в мае, в качестве его авторов выступили депутаты от партии «Единая Россия». За повторным нарушением последует повышенная административная ответственность.