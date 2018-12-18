Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Вовлечение детей в несанкционированные митинги в России накажут штрафом

225
0 Оставить комментарий

Вовлечение детей в несанкционированные митинги в России накажут штрафом

Москва, 18 декабря. Российские депутаты ввели административную ответственность за привлечение  к участию в несанкционированных митингах детей. Соответствующий закон нижняя палата российского парламента приняла во вторник.

Согласно документу, лица, которые вовлекли в несогласованное мероприятие несовершеннолетних, должны будут уплатить штраф в размере от 50 до 100 тысяч рублей. Также их могут наказать обязательными работами на срок до 100 часов или арестом до 1 суток.

Инициатива направлена на защиту жизни, здоровья и развития детей. На рассмотрение Госдумы документ был внесен в мае, в качестве его авторов выступили депутаты от партии «Единая Россия». За повторным нарушением последует повышенная административная ответственность.

Автор: Василий Котов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.